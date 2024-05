Casa do Benfica na Golegã conquista a taça distrital de futsal

A Casa do Benfica na Golegã venceu a taça distrital de futsal em seniores masculinos ao derrotar o Mação FC por 3-2 na final que se jogou no sábado, 11 de Maio, no Pavilhão Municipal do Entroncamento. É a primeira vez que o clube da Golegã vence este troféu promovido pela Associação de Futebol de Santarém (AFS), que juntou ao título de campeão distrital de futsal. Marcaram presença na final o presidente da AFS, Francisco Jerónimo, os directores da mesma associação Augusto Santos Costa, Luís Paixão e Alberto Mineiro, bem como o presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, e o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela.