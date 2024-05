Judo de Torres Novas com três medalhas em open de juvenis

Judocas de Torres Novas conquistaram três medalhas em open no Montijo.

O Clube de Judo de Torres Novas esteve presente em mais um fim-de-semana de competição, desta vez no Torneio “Open de Juvenis do Montijo 2024”, que decorreu a 27 de Abril, no Pavilhão Municipal do Montijo-Esteval. Numa prova intensa, o resultado final foi surpreendente ao culminar em mais uma excelente prestação dos judocas de Torres Novas que conseguiram conquistar três medalhas. Pedro Sardinha Costa (-81Kg) alcançou o segundo lugar, Pedro Costa (-55Kg) o primeiro, e Tomás Lopes (-42Kg) acabou no terceiro lugar do pódio.