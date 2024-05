Mais de meia centena de atletas no torneio cidade de Torres Novas de ginástica artística

Zona Alta, de Torres Novas, convidou o Clube Atlético Riachense para mais uma edição do Torneio de Ginástica Artística Cidade de Torres Novas.

O Ginásio Municipal de Torres Novas acolheu, no dia 11 de Maio, o segundo Torneio de Ginástica Artística Cidade de Torres Novas de benjamins e infantis. O evento, organizado pela secção de ginástica da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, com o apoio da Associação de Ginástica de Santarém e a colaboração do município de Torres Novas, contou com a participação de mais de 60 ginastas dos dois escalões. A Zona Alta convidou para a prova o Clube Atlético Riachense. Todas as ginastas, dos dois clubes, receberam uma medalha pela participação e uma merecida ovação do público, bem como treinadores, juízas e voluntários presentes. A prova serviu de preparação para as provas nacionais em Junho, que vão decorrer em Almada.