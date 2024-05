Tenistas do Cartaxo dominaram escalões no Future Stars

O Ateneu Artístico Cartaxense (AAC), do Cartaxo, participou com 17 tenistas na segunda etapa do Circuito Future Stars 2024, a 4 de Maio, na cidade de Almeirim, vencendo três dos quatro escalões que disputou. Manuel Gaspar venceu o escalão laranja masculino, Artur Lencastre verde masculino e Laura Pêgo verde feminino.

O AAC teve ainda atletas na meia-final e finalistas. Daniel Guilherme foi finalista do escalão laranja masculino e Rodrigo Santana chegou à meia-final. Em femininos, no mesmo escalão, Margarida Guilherme foi finalista e Maria Mar Rocha alcançou a meia-final. Em verde masculino, Francisco António esteve na meia-final e em verde feminino Lara Baptista. Os atletas são treinados por Fábio Pereira.