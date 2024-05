Pedrógão Triatlo soma triunfos no regional de Aquatlo em Mação

A equipa do Pedrógão Triatlo conquistou o primeiro lugar em equipas masculinas e femininas na prova Regional de Aquatlo do Campeonato Litoral e Interior Centro. Na prova realizada no dia 1 de Maio em Mação, o clube do concelho de Torres Novas participou com um grupo de nove atletas. Beatriz Neves (1º lugar em femininos entre os 20 e os 24 anos), Irina Pinto (1º lugar em femininos entre os 40 e os 44 anos) , Gonçalo Neves (1º lugar em masculinos entre os 50 e os 54 anos) e Guilherme Neves (1º lugar em masculinos cadetes) foram campeões regionais de Aquatlo nos seus escalões. Guilherme Neves foi também vencedor absoluto. Os restantes pódios individuais do Pedrogão Triatlo foram conseguidos por Margarida Inácio com um 2º lugar em cadetes femininos e Rui Ferreira com um 3º lugar no escalão masculinos entre os 45 e os 49 anos.