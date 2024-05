Alcanena tem um novo Espaço Cidadão

A Câmara Municipal de Alcanena inaugurou o novo Espaço Cidadão e futuro Espaço Empresa, numa cerimónia integrada nas comemorações do 110.º aniversário da fundação do concelho. A inauguração contou com a presença da ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes. A iniciativa fez parte de um conjunto alargado de iniciativas para comemorar o 110.º aniversário da fundação do concelho.