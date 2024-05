Centro Hípico do Lebreiro e Poisada do Campino com apoios municipais para a Feira de Maio

Município de Azambuja aprovou atribuição de apoios pontuais no valor de 18.188 euros ao Centro Hípico do Lebreiro de Azambuja e associação A Poisada do Campino. Apoios destinam-se à realização de actividades na feira.