Comércio em Azambuja ganha mais horas na Feira de Maio

Lojas da vila de Azambuja vão poder estar abertas até de madrugada durante a Feira de Maio por despacho do presidente do município.

Os estabelecimentos comerciais situados na vila de Azambuja podem, durante o decorrer da Feira de Maio, de 23 a 27, alargar o horário de funcionamento se os seus proprietários assim o entenderem. O despacho foi emitido a 10 de Maio pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, e em cumprimento com o disposto no nº.1 do artigo 8º. do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento de Venda ao Público e de Prestação de Serviços.

Segundo o mesmo despacho, no dia da inauguração da feira, a 23 de Maio, os comerciantes podem manter as lojas abertas até às 03h00 (do dia 24) e no dia seguinte, sexta-feira, até às 04h00 da madrugada de 25 de Maio. No sábado o horário pode ser alargado também até às 04h00 e no domingo até às 24h00, assim como na segunda-feira, 27 de Maio, último dia do evento.