Festa do Espírito Santo no Sardoal

Comemorações vão decorrer no dia 19 de Maio e integram uma missa ao ar livre, o tradicional cortejo e um almoço de convívio no Convento de Santa Maria da Caridade.

No dia 19 de Maio, a Festa do Espírito Santo (ou do Bodo) regressa ao Sardoal. A comemoração religiosa é das mais antigas do concelho e pretende preservar as tradições e património religioso da região. Assim como a Semana Santa, também a Festa do Espírito Santo foi integrada no Inventário Nacional do Património Cultural, no final do ano passado. O executivo municipal considera o património religioso um importante pilar na estratégia de desenvolvimento turístico e, consequentemente, económico do concelho.

A celebração realiza-se 50 dias após a Páscoa. No dia 19 de Maio, pelas 11h00, há uma missa ao ar livre, realizada na Praça da República, com guarda de honra prestada pelos Bombeiros Municipais e pela Filarmónica União Sardoalense. Segue-se a Procissão do Espírito Santo até ao Convento de Santa Maria da Caridade. Na procissão participam vinte jovens vestidas de branco, transportando à cabeça tabuleiros com pão benzido na eucaristia. O cortejo culmina com um almoço convívio no Convento de Santa Maria da Caridade, onde cada pessoa deve levar consigo prato, copo e talheres.

A Festa do Espírito Santo é organizada pela Câmara Municipal de Sardoal e pela Paróquia de São Tiago e São Mateus, contando com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Sardoal, juntas de freguesia doconcelho, Bombeiros Municipais de Sardoal, Guarda Nacional Republicana e associações concelhias.