Festival da Fataça em Constância

Dez restaurantes do concelho de Constância aderiram à quarta edição do Festival da Fataça, que dá destaque a esse peixe do rio que abunda nessa zona. O evento gastronómico decorre entre 11 e 19 de Maio. Nos restaurantes A Quinta dos Amores, D. José Pinhão, Central Park (só ao jantar), Dewal Divina, Entre Rios, Kais 66, Leopoldina Tavernas, Pezinhos no Rio, Taverna 1488 e Vila Camões será possível apreciar diversos pratos de fataça.