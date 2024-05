Acordo para construção de estacionamento em Vale da Pinta

A Câmara do Cartaxo e a União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta firmaram um contrato interadministrativo de cooperação que tem como objectivo a criação de um parque de estacionamento na Rua Comendador Firmino Ribeiro da Costa, em Vale da Pinta. O acordo foi assinado no dia 10 de Maio pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Ferreira Heitor, e pelo presidente da Junta de Freguesia do Cartaxo e Vale da Pinta, João Pedro Oliveira.

O contrato estabelece que o município atribui à junta de freguesia um financiamento até ao montante máximo de 62.803 euros para que esta possa executar a obra. O município compromete-se ainda a prestar apoio técnico que venha a ser necessário no lançamento dos procedimentos de contratação pública e na fiscalização da obra.