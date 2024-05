O sítio em Portugal com melhores condições para o novo aeroporto é Santarém

Deputados eleitos pelo círculo de Santarém falaram no Parlamento numa sessão dedicada ao novo aeroporto e à possibilidade de ser construído na região de Santarém.

Os deputados eleitos pelo círculo de Santarém na Assembleia da República intervieram numa sessão dedicada à construção do novo aeroporto afirmando que a solução Santarém é a que tem mais vantagens. Inês Barroso, deputada do PSD, foi muito assertiva durante a sua intervenção que durou menos de um minuto. Frisou que o novo aeroporto é uma resposta que Portugal precisa há meio século. “A localização Santarém foi seleccionada porque se foram juntando as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, a proximidade a Lisboa, a proximidade a 92 municípios, a promoção de uma verdadeira coesão social. Não andámos à procura em Portugal de um sítio. O sítio em Portugal com melhores condições é aquele. É importante que vejamos a verdadeira justiça e riqueza de um projecto como este”, disse.

Hugo Costa, deputado do Partido Socialista eleito por Santarém, também destacou o facto da construção de um aeroporto ser fundamental. “Estamos a discutir a construção de um aeroporto desde o ano em que o homem foi à lua pela primeira vez. Deve ser feita uma decisão tecnicamente e ambientalmente correcta. Independentemente da localização o importante é a construção, mas tenho posições públicas sobre a localização Santarém”, sublinhou.

Carlos Barbosa, do Chega, valorizou o facto do investimento privado estar interessado na construção do novo aeroporto. “A solução do Campo de Tiro de Alcochete será provavelmente a plataforma mais cara alguma vez construída, com 11,5 mil milhões de euros, ou então Vendas Novas, 11,2 mil milhões de euros. Isto é um investimento brutal e acho que devemos ter conhecimento destes valores. Há soluções que oferecem melhores condições. Santarém tem o investimento privado assegurado, o que é uma grande vantagem”, vincou.