O espectáculo de teatro “Esta é a madrugada que eu esperava”

O espectáculo de teatro “Esta é a madrugada que eu esperava” reconstituiu os momentos que antecederam a saída da coluna militar da Escola Prática de Cavalaria de Santarém rumo a Lisboa, na madrugada de 25 de Abril de 1974. A peça, com encenação de Rita Lello e texto do coronel Correia Bernardo, foi representada na noite de 24 de Abril e contou com a actuação de muitos actores amadores, a maior parte jovens, que participaram também na recriação da saída da coluna de Salgueiro Maia.