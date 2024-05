Almoço solidário do CIRE de Tomar para angariar fundos para construção de lar

O Hotel República, no centro da cidade de Tomar, vai receber no dia 22 de Maio um almoço solidário para utentes do Centro de Integração e Reabilitação (CIRE) de Tomar de modo a proporcionar momentos de convívio e uma refeição diferente do habitual e fora do seu ambiente. O evento será ainda o mote para uma parceria entre a empresa e a Instituição Particular de Solidariedade Social que visa a integração dos utentes no mercado de trabalho e o apoio para recolha de fundos para o alargamento do lar residencial.