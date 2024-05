Alunos do Cartaxo dão vida à exposição “A vinha na paisagem rural”

A Câmara do Cartaxo desafiou alunos e corpo docente dos dois agrupamentos de escolas do concelho – Agrupamento Marcelino Mesquita (Cartaxo) e Agrupamento D. Sancho I (Pontével) – a participar na iniciativa “A vinha na paisagem rural”, uma exposição de artes plásticas que pretende promover o território vinhateiro do Cartaxo junto dos mais jovens. Os trabalhos estarão expostos no Museu Rural e do Vinho do Cartaxo de 18 de Maio a 30 de Junho.

A inauguração está agendada para as 16h00 de 18 de Maio, dia em que se assinala o Dia Internacional dos Museus. A iniciativa integra o programa Cidade do Vinho 2024 e tem entrada livre. O museu abre de terça a domingo das 09h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30.