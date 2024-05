Assalto de 300 mil euros ao Novo Banco em Samora Correia

Três homens entraram pelas nove horas da manhã na dependência bancária, situada na rua principal de Samora Correia, e levaram 300 mil euros do cofre. Não há registo de um assalto desta dimensão no concelho e a população está alarmada. Polícia Judiciária está encarregue da investigação.

Três homens conseguiram roubar 300 mil euros do cofre do Novo Banco, em Samora Correia. Segundo apurou O MIRANTE junto de fonte policial suspeita-se que os assaltantes terão nacionalidade espanhola. O assalto ocorreu no dia 10 de Maio, entre as 09h00 e as 09h30, na Avenida o Século, a rua principal da cidade e uma das mais movimentadas. Alguns populares dizem que viram na rua lateral do banco um Mercedes com matrícula espanhola, de cor cinzenta, com um condutor que teria a cara tapada, mas só mais tarde perceberam que se tratava de um dos assaltantes e, por isso, ninguém deu o alerta às autoridades.

Os outros dois homens entraram tapados na dependência bancária, com fatos brancos descartáveis e, segundo relato de populares que estavam de passagem junto ao balcão, estavam armados.

Os homens dirigiram-se ao cofre onde os funcionários estariam a colocar o dinheiro e, como no dia anterior tinha sido feriado municipal, haveria mais dinheiro do que habitual, segundo fonte próxima do banco disse ao nosso jornal, acrescentando que na altura do assalto estariam entre cinco a seis funcionários na instituição. Depois do roubo, os três homens fugiram na viatura e há relatos de que os meliantes entraram em sentido proibido na Rua Almirante Cândido dos Reis. Um popular terá alertado os assaltantes que circulavam em contramão e para não arriscarem serem apanhados acabaram por abandonar a viatura e terão roubado outro carro para fugir.

Não se registaram feridos e após o roubo os funcionários chamaram a Guarda Nacional Republicana (GNR). Durante a tarde foi montado um cerco policial em várias zonas de Samora Correia. À data de fecho desta edição os assaltantes continuavam a monte. Fonte da Polícia Judiciária disse que as investigações estão a decorrer e que já foram visionadas pelas autoridades policiais imagens de videovigilância do banco e de alguns estabelecimentos.

O assalto de maior dimensão em Samora Correia

Em Samora Correia não existe memória de um assalto desta dimensão, o que é “altamente preocupante”, segundo afirmou ao nosso jornal o presidente da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS), Carlos Alberto Pernes. “Quando cheguei à SFUS vi o aparato policial e percebi que o banco tinha sido assaltado há 10 minutos. A Polícia Judiciária chegou depois ao local. Nunca houve nada desta dimensão”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, bancário de profissão, diz que não é normal as instituições financeiras terem montantes tão altos nos cofres. O autarca acredita que se tratou de uma situação pontual, que não é normal. “Há uns anos tivemos uma série de assaltos nas nossas entidades bancárias, mas era uma situação que estava identificava e mais tranquila. Vamos ficar atentos para que este tipo de situações não se voltem a repetir”, afiançou.

Em 2020 a Assembleia Municipal de Benavente aprovou uma moção onde era exigido ao Ministério da Administração Interna e ao Comando Geral da GNR “o reforço urgente do número de efectivos” nos postos de Benavente e Samora Correia. Em 2021 a população de Samora Correia tinha manifestado preocupação com os roubos na cidade, ainda que de dimensão menor, e pediam mais efectivos para a GNR.

Chegou também a ser falada a possibilidade de instalar câmaras de videovigilância na freguesia de Samora Correia mas sem desenvolvimentos.