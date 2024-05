Corpo de Maria Teresa encontrado no mato a um quilómetro de casa em Vialonga

Mulher de 76 anos estava desaparecida desde 28 de Abril. Foi encontrada duas semanas depois sem vida por um trabalhador das obras, em zona de mato. Caso passou para a Polícia Judiciária por não estar descartada a hipótese de crime.

Maria Teresa foi encontrada sem vida, ao final da manhã de segunda-feira, 13 de Maio, duas semanas após alerta para o seu desaparecimento, numa zona de mato a cerca de um quilómetro da sua residência em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira. A Guarda Nacional Republicana (GNR) foi alertada por um trabalhador da construção civil que passava perto do local e avistou o corpo que se confirmou ser o da idosa de 76 anos, diagnosticada com Alzheimer. A O MIRANTE, fonte oficial da GNR refere que o alerta foi dado cerca das 12h00 e que para o local foi mobilizada uma patrulha, o Núcleo de Investigação Criminal e posteriormente a Polícia Judiciária, por não estar descartada a hipótese de crime. O corpo permaneceu no local até serem realizadas as perícias necessárias, tendo sido depois transportado ao Instituto de Medicina Legal para realização de autópsia para apurar a causa da morte. “Há dúvidas de que a senhora tenha chegado ali e caído sozinha”, sublinhou a mesma fonte.

Maria Teresa tinha sido vista pela última vez a sair de casa sozinha antes da hora de almoço. O alerta para o seu desaparecimento foi dado pela família, que lançou vários apelos nas redes sociais e espalhou cartazes pelas ruas. As buscas foram suspensas ao fim de uma semana sem qualquer pista sobre o paradeiro da idosa.