Dádiva de sangue em Vialonga

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai realizar mais uma campanha de recolha de sangue e de potenciais dadores de medula óssea. A iniciativa está agendada para dia 20 de Maio, das 15h00 às 19h00, nas instalações para o Bem-Estar Infantil da Freguesia de Vialonga (ABEIV), na Rua José Régio, nº 25. A iniciativa conta com o habitual apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.