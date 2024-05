Festival Internacional de Cinema de regresso a Santarém

O Festival Internacional de Cinema de Santarém (FICS) começou no dia 15 de Maio com a exibição do filme “A Flor do Buriti”, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, e vai decorrer até 19 de Maio. A 17ª edição do evento vai incluir 46 filmes de todos os continentes, incluindo longas e curtas-metragens, documentários, ficções, animação e filmes experimentais, de acordo com uma nota do festival.

O momento “Cinema à Mesa”, para o qual vai ser criado um menu a partir de uma curta-metragem, é um dos pontos em destaque na programação do festival. No dia 19 de Maio, data do encerramento, há actuação pelo Conservatório de Música de Santarém, uma cerimónia de entrega de prémios e a estreia nacional do filme “When fish begin to crawl” no Teatro Sá da Bandeira, às 17h00.