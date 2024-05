Oposição no Entroncamento denuncia atrasos no apoio ao associativismo

Algumas associações do concelho do Entroncamento procuraram os vereadores da oposição social-democrata para reportar queixas sobre a falta de apoios financeiros relativos ao ano de 2024. O vereador Rui Madeira (PSD) aproveitou a última reunião camarária para expor as preocupações que lhe foram transmitidas por parte de algumas associações do concelho.

Em cada reunião de câmara, no período da agenda do presidente, o socialista Jorge Faria dá destaque aos melhores resultados desportivos, no entanto, Rui Madeira acusa o presidente do município de não corresponder a esse reconhecimento com o apoio às associações que trabalham para os bons desempenhos dos atletas. “Temos sido contactados por associações que dizem ainda não ter recebido o apoio relativo ao ano de 2024. A época está a acabar e algumas associações ainda não receberam um euro da câmara, sendo este apoio fundamental para o orçamento de várias associações do concelho”, lamentou Rui Madeira

O vereador do PSD constatou que a proposta de apoio às associações ainda não foi aprovada em reunião camarária nem reunido o júri. Segundo Rui Madeira, outras associações queixam-se de ter recebido apoio monetário este ano mas respectivo ao subsídio de Dezembro de 2023.

O presidente do município, Jorge Faria, disse que as associações sabem que podem contar com a câmara, mesmo quando há situações pontuais de atraso. O autarca acredita que as associações se habituaram a receber os contributos acordados em tempo e de forma regular desde o início do seu mandato.