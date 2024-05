Praia fluvial dos Olhos d’Água com segurança reforçada durante época balnear

A praia fluvial dos Olhos d’Água, em Alcanena, vai ter reforço de segurança durante a época balnear, com o apoio da GNR. Na última reunião camarária, o presidente do município, Rui Anastácio, fez saber que a partir do dia 6 de Junho a GNR e o município vão ter reuniões quinzenais para controlar e acompanhar a segurança na praia fluvial, além do reforço de elementos para auxiliar a segurança no local.

Nuno Almeida, proprietário de uma loja no Mercado Municipal de Alcanena, costuma estar presente na praia com a exploração de um espaço alimentar de “street food”. O empresário aproveitou a sessão para expor preocupações sobre a falta de segurança no local, principalmente no que toca ao uso de vidro por parte de outros estabelecimentos de venda e dos visitantes da praia.

“Utilizei latas e embalagens pet durante o período que explorei o espaço, mas vi outros pontos de venda a vender embalagens de vidro, além de pessoas que visitam o espaço. Claro que quem visita não tem obrigação de consumir nos locais, mas a entrada de embalagens de vidro devia ser vedada” alertou, dando exemplos de pedaços partidos perto de árvores que podem causar incêndios ou potenciais riscos para crianças. A utilização de qualquer recipiente em vidro ou de outro material cortante é proibida no regulamento de utilização do espaço. No entanto, o executivo admite que o desafio é conseguir fazer com que os visitantes conheçam o regulamento e fazer cumprir.