Vila Franca de Xira oferece bicicletas à PSP

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira adquiriu quatro bicicletas eléctricas para a Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP, para a realização de ciclopatrulhas nos caminhos ribeirinhos do concelho. De acordo com o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, o número de utilizadores das zonas ribeirinhas aumentou significativamente desde que abriu a ligação ao concelho de Loures. O protocolo de cedência das bicicletas visa garantir melhores condições de segurança junto da população, incrementar a prevenção e vigilância e reforçar a mobilidade dos agentes policiais. As bicicletas custaram 7.418 euros e a manutenção das mesmas fica a cargo da autarquia. O acordo de cedência tem a vigência de cinco anos, renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos de três anos. A proposta de cedência das bicicletas à PSP foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.