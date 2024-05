Associações de Vila Franca de Xira recebem 800 mil euros de apoios municipais

68 associações do concelho de Vila Franca de Xira vão receber este ano 800 mil euros de apoios financeiros do município, através do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). São verbas destinadas à realização de obras, aquisição de equipamentos e viaturas. A cerimónia de assinatura dos protocolos realizou-se a 17 de Maio. As verbas vão apoiar 28 candidaturas para aquisição de equipamentos, 3 candidaturas para aquisição de viaturas e 37 candidaturas para realização de obras.

Os 68 projectos apoiados neste âmbito distribuem-se da seguinte forma: 10 na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; 16 na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho; 9 na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras; 11 na União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa; 7 na Freguesia de Vialonga e 15 na freguesia de Vila Franca de Xira.

Desde a sua criação em 2008, o PAMA já atribuiu mais de sete milhões de euros em apoios financeiros ao movimento associativo do concelho, além dos apoios para obras co-financiadas pela administração central. As associações beneficiadas têm agora até 31 de Outubro deste ano para concluir as obras e aquisições previstas nas candidaturas.