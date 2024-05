Ateneu Vilafranquense chora morte de Vitoriano Mendes

O ex-dirigente do Ateneu Artístico Vilafranquense, Vitoriano Mendes, um rosto conhecido da colectividade e da cidade de Vila Franca de Xira, morreu aos 87 anos e o seu falecimento foi comunicado pela associação na sexta-feira, 17 de Maio. Durante décadas, Vitoriano Mendes foi um dos rostos mais conhecidos e emblemáticos do Ateneu Vilafranquense. “Empenhado, caloroso e amigo, o nosso Vitoriano pertenceu aos corpos gerentes e esteve sucessivamente presente em todos os momentos chave de uma casa cuja alma encarnava”, recordou a instituição.

Numa publicação nas suas redes sociais, o Ateneu Vilafranquense recorda um homem que trabalhou na frente e nos bastidores para engrandecer a instituição. “Nesta Vila Franca que amava e nesta casa mãe pela qual trabalhou, lutou e na qual vibrou e viveu, deixará uma incontida saudade, não apenas por ser um dos sócios mais antigos, mas porque vai deixar saudades o seu sorriso, as suas palavras sempre calorosas, a sua emoção contagiante ao ouvir a banda do seu Ateneu, o seu carinho e calor com que era amigo de todos”, lamenta a associação.