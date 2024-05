Cinema Film Club em Coruche promove cultura no concelho

No dia 18 de Maio decorreu a quinta-sessão da programação de cinema Film Club no Auditório Municipal de Coruche, promovida pela câmara municipal e pela associação Waves of Youth. O programa, inserido num ciclo de conversas e workshops temáticos, soma 10 sessões de 90 minutos e prevê a presença de criadores, realizadores, produtores e actores que promovem o debate no final de cada sessão, centrado nas temáticas dos filmes exibidos.

As sessões decorrem até Dezembro, com interregno nos meses de Julho e Agosto, e são previsivelmente agendadas para as sextas-feiras, entre as 21h30 e as 23h00. Diversificadas, gratuitas e com temáticas mensais, as exibições visam cativar a comunidade a acompanhar o Film Club em Coruche durante o ano inteiro.