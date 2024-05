Exposição “Inacabado” em Ourém até ao final de Maio

A exposição “Inacabado”, que reúne trabalhos de alunos, está patente até ao dia 31 de Maio na Galeria Municipal de Ourém. A mostra “apresenta uma colectânea de trabalhos elaborados ao longo do ano lectivo 2023/2024, dos alunos do curso de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas de Ourém”, divulgou a autarquia. Esta é uma parceria com a autarquia, “integrando este ano lectivo o Plano Nacional das Artes”.