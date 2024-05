Feira do Livro está de volta a Tomar para a 14ª edição

A Feira do Livro está de volta à cidade de Tomar no final do mês de Maio. Válter Hugo Mãe e João Tordo são alguns dos autores em destaque no programa da edição deste ano.

Tomar recebe a 14ª edição da Feira do Livro entre 31 de Maio e 10 de Junho no Complexo Cultural da Levada. Válter Hugo Mãe e João Tordo são cabeças de cartaz da edição deste ano. O evento vai contar também com a participação de Fátima Lopes e Bárbara Guimarães. Outro dos destaques desta edição é a relação de Tomar à génese da poesia brasileira. Da programação do evento fazem parte duas dezenas de sessões onde se pretende promover a interacção entre autores e leitores, como refere o município em comunicado. A Feira do Livro arranca no dia 31 de Maio com a participação de Válter Hugo Mãe. A abertura de portas está marcada para as 18h00, sendo que a sessão com o autor será às 21h00. O fim-de-semana termina com Eduardo Barroso, médico-cirurgião reconhecido que vai marcar presença para apresentar o seu livro mais recente. Na sexta, 7 de Junho, João Tordo estará na feira às 21h00 e no domingo seguinte será Bárbara Guimarães a grande protagonista. A iniciativa conta com uma programação diária e diversificada e é organizada pelo município de Tomar em parceria com a Livraria Nova.