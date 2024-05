Poesia de Manuel Alegre é o mote para tertúlia em Constância

A Casa-Memória de Camões, em Constância, recebe uma sessão de poesia em homenagem a Manuel Alegre, no dia 25 de Maio, pelas 16h00. A sessão vai ter uma primeira parte com poemas escolhidos pela equipa coordenadora; uma segunda parte em que todos os participantes são convidados a partilhar poemas do autor ou com ele relacionadas; e uma terceira parte aberta a quem queira dar a conhecer aquilo que anda a ler ou escrever. A entrada é livre. Manuel Alegre completou 88 anos este mês e foi um dos nomes marcantes da luta anti-fascista nos tempos da ditadura. Recebeu alguns dos mais importantes prémios da Língua Portuguesa, entre os quais o Prémio Pessoa em 1999 e o Prémio Camões em 2017.