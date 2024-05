Xira Sound Fest recebeu mais de 23 mil pessoas

Segunda edição do festival de música teve recorde de público nos quatro dias do evento no Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.

O Xira Sound Fest (XSF), que decorreu de 8 a 11 de Maio, recebeu mais de 23 mil pessoas nas quatro noites do festival de música que levaram ao rubro o público do Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira. De acordo com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que organiza o evento, verificou-se este ano um acréscimo de público na ordem dos 50% face ao evento inaugural em 2023, que contou com mais de 16.000 pessoas no recinto.

Entre as novidades esteve a oferta reforçada na street food e a integração de tendas comerciais de empreendedores e comerciantes de Vila Franca de Xira, com uma área de negócio enquadrada na dinâmica de festival, conceito que verá a oferta aumentada na edição 2025.

Este ano, a Câmara de Vila Franca de Xira levou a cabo o projecto piloto “O Som do Silêncio”, com dois ecrãs gigantes a ladear o palco e quatro intérpretes de língua gestual portuguesa que tornaram o evento mais inclusivo, levando a música até à comunidade surda. Em 2025 o Xira Sound Fest promete regressar com mais novidades.