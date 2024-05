Amicale Karate com pódios na Taça de Karate da Cidade de Almeirim

Associação desportiva conquistou sete medalhas num torneio que contou com a participação de mais de quatro centenas de atletas.

A Seleção de Competição da AK-PMA esteve presente na XVI Taça de Karate da Cidade de Almeirim, no passado dia 12 de Maio, com atletas dos Dojos de Santarém, Pedreiras, Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim. Um evento de âmbito nacional e internacional, que contou com a presença de cerca de 420 Atletas.

A Amicale Karaté conseguiu mostrar o seu trabalho de excelência, conquistando sete lugares de pódio com os atletas Madalena Santos, Lara Rebocho, Carlota Baptista, Duarte Jordão, Matias Pedro, Leon Baião, Sidney Freitas. Destaque também para os atletas, Miguel Sampaio, Madalena Santos e Duarte Leitão que lutaram pelo pódio, conquistando os quintos lugares nas respectivas categorias. “Podemos dizer que a qualidade que actualmente é apresentada no mundo do Karaté está muito elevada. Neste momento existem excelentes atletas na competição nacional, e o que mais nos orgulha, é termos atletas da nossa associação com esse nível”, refere a Amicale Karaté.