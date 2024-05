Atletas do Clube de Natação de Torres Novas brilham na Taça do Mundo

Três atletas do Clube de Natação de Torres Novas participaram na Taça do Mundo de Triatlo em Huatulco, no México. Erwin Vanderpalncke e João Nuno Batista alcançaram o top 5, enquanto Maria Tomé posicionou-se em 9º lugar na prova feminina. O campeonato mundial realizou-se a 18 e 19 de Maio.

Os atletas do Clube de Natação de Torres Novas brilharam na Taça do Mundo de Triatlo em Huatulco, no México. Os atletas Erwin Vanderplancke e João Nuno Batista alcançaram os 4º e 5º lugares da competição, respectivamente. Na prova feminina, Maria Tomé conquistou o 9º lugar.

Os atletas masculinos, ao serviço das respectivas selecções nacionais de triatlo em elites, belga e portuguesa, conseguiram alcançar um resultado histórico na competição que se realizou no domingo, dia 19, numa prova disputada em distância sprint (750m/natação, 20km/ciclismo e 5km/corrida). João Nuno Batista saiu na frente no segmento de natação, posicionou-se bem durante o segmento de ciclismo, enquanto Erwin Vanderplancke que saiu mais atrás na natação, também se juntou ao pelotão da frente no ciclismo, e na corrida tentou alcançar o vencedor da prova, o holandês Richard Murray. Erwin Vanderpalancke acabou por terminar na 4ª posição, com João Nuno Batista, o mais jovem atleta em prova, a fechar o top 5.

Maria Tomé, depois de uma boa saída na natação, e de andar sempre integrada no grupo da frente no ciclismo, alcançou o 9º lugar na prova que se realizou no sábado, dia 18 de Maio. O técnico torrejano, Paulo Antunes acompanhou os atletas até Huatulco.