CD Fátima vence em Abrantes e é campeão distrital de futebol

O Centro Desportivo de Fátima está de regresso às provas nacionais de futebol sénior após ter conquistado o campeonato da 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O clube do concelho de Ourém foi vencer ao terreno do Abrantes e Benfica por 2-1 e selou a promoção, somando 71 pontos. Para o ano vai competir no Campeonato de Portugal.

O Ferreira do Zêzere, que empatou 0-0 em casa com o Coruchense, ficou na segunda posição com 68 pontos e garantiu a participação na Taça de Portugal. O Abrantes e Benfica fechou o pódio com 65 pontos. São despromovidos à 2ª divisão distrital o Vasco da Gama, o Moçarriense e o Forense.