Clube de Judo de Torres Novas conquista medalhas em Pinhal Novo

O Clube de Judo de Torres Novas participou no torneio de judo do concelho de Palmela onde três dos seus atletas conquistaram medalhas. O judoca Pedro Sardinha Costa (em -81kg) e o colega de equipa Tomás Lopes (em -42kg) conquistaram o primeiro lugar no open de juvenis disputado no pavilhão municipal de Pinhal Novo (Palmela) no dia 11 de Maio. O atleta Pedro Costa (em -55kg) ficou no segundo lugar. O torneio de judo do concelho de Palmela foi organizado pela Associação Distrital de Judo de Setúbal.