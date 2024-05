União de Santarém mais longe da promoção à Liga 3

A União de Santarém não conseguiu melhor que um empate a zero na recepção ao Vitória de Setúbal e ficou mais longe da promoção à Liga 3, embora matematicamente ainda seja possível chegar ao segundo lugar, ocupado pelos açorianos da Lusitânia. O Vitória de Setúbal já garantiu a subida. Os escalabitanos somam 4 pontos em quatro jornadas, contra 9 pontos dos insulares, sendo obrigatório vencer o jogo da penúltima ronda, em casa, precisamente contra a Lusitânia, e também a última partida com o Moncarapachense, e esperar ainda que equipa de Angra do Heroísmo não vença frente aos sadinos. Sobem os dois primeiros deste mini campeonato a quatro.