AIP teve um resultado positivo e reduziu o passivo

Na assembleia geral o presidente da Direcção, José Eduardo Carvalho disse que foi ultrapassado o número de 6100 associados, entre os quais 118 associações empresariais.

A AIP aprovou, em assembleia geral anual, reunida no dia 15 de Maio, o Relatório de Actividades e Contas e os respectivos pareceres da Direcção e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2023.

Com um resultado líquido positivo de 219 mil euros, o exercício apresenta uma melhoria significativa em todos os rácios financeiros. De salientar ainda que o passivo teve uma redução de dois milhões de euros relativamente ao ano anterior e que o passivo bancário teve um decréscimo de 27 por cento, correspondendo a um milhão de euros. Os rendimentos atingiram o valor de 5,4 milhões de euros.

Durante a sua intervenção o presidente da Direcção da AIP, José Eduardo Carvalho, salientou que a Associação tem como objectivo liderar, em termos associativos, as áreas de transição energética, do redimensionamento empresarial, e da capitalização das empresas, para as quais tem desenhados projectos que irá continuar a desenvolver no terreno.

Na globalidade dos projectos e acções desenvolvidas pela AIP em 2023, foram mobilizadas mais de 7400 empresas, num total de 15 mil participantes. Foi também ultrapassado o número de 6100 associados, dispersos por todas as regiões do país, entre os quais 118 associações empresariais.