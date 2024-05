“Fazer do Alentejo e do Ribatejo um dos melhores destinos enoturísticos mundiais”

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo elegeu o Enoturismo como um dos vectores estruturantes do desenvolvimento da oferta turística para os próximos 5 anos. A entidade que gere o turismo regional apoia esta semana vários eventos no Alentejo e Ribatejo que contribuem para a promoção deste produto e aumento da sua notoriedade nacional e internacional. A aprovação da pré-qualificação da estratégia de valorização regional do enoturismo, no âmbito do programa PROVERE, (Programa de Valorização económica dos Recursos Endógenos), conhecida esta semana, é o grande pilar estratégico e financeiro que vai permitir desenvolver um plano de acção da Entidade Regional De Turismo até 2027, articulando actores públicos e privados e mobilizando todos os actores para alcançar o objectivo de fazer do Alentejo e do Ribatejo um dos melhores destinos enoturísticos mundiais”, refere o presidente da ERT Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos.