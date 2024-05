Médio Tejo acolheu parceiros internacionais para dar a conhecer a região

Os dias 14 e 15 de Maio no Médio Tejo ficaram marcados pelo trabalho e troca de experiências entre entidades da região e cerca de duas dezenas de parceiros internacionais, que ficaram a conhecer o Médio Tejo e algumas das suas potencialidades turísticas e empresariais. O grupo chegou à região no âmbito do projecto “Reward - Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development”, uma parceria financiada pelo Programa INTERRREG EUROPE.

Trata-se de uma rede de regiões parceiras, de sete países, coordenada por uma região finlandesa e que tem como objectivo a definição de planos para maximizar as condições de retenção e atracção de talento e de trabalhadores qualificados na economia regional. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é uma das parceiras envolvidas na rede, que trabalhará entre 2024 e 2028. No dia 14 de Maio, a comitiva foi acolhida na sede da CIM Médio Tejo, em Tomar, onde teve oportunidade de ficar a conhecer a região e as suas especificidades. Foi realizada uma visita ao Convento de Cristo, tendo sido abordado o que é necessário fazer para elevar as condições de vida e atrair novos turistas às regiões. Junto ao Castelo do Bode apresentou-se a Rota dos Templários e a Estação Náutica.

O segundo dia, 15 de Maio, foi marcado pela visita ao TagusValley, sediado no Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, onde foi realizada a apresentação do CR Inove – Catalisador Regional de Inovação da Região Centro, tendo a manhã finalizado com uma intervenção com o tema “O Médio Tejo no contexto nacional e regional”. O almoço foi servido na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA), em Mouriscas, e o dia finalizou com uma visita à Quinta São João Batista, em Torres Novas.