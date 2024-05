Oposição quer mais estacionamento no centro de Torres Novas

O vereador do PSD Tiago Ferreira alerta para o estacionamento abusivo que pode ser problema para a passagem de viaturas dos bombeiros em caso de incêndio no centro histórico de Torres Novas e propõe criação de bolsas de estacionamento.

O vereador do PSD na Câmara de Torres Novas defendeu na última reunião pública do executivo municipal a criação de bolsas de estacionamento no centro histórico da cidade. Tiago Ferreira diz que, numa visita pela zona-se apercebeu que há falta de estacionamento e automobilistas a estacionar em “locais inapropriados e que condicionam a segurança e o acesso em caso de incêndio”, considerando, por isso, necessária a tomada de medidas. “Temos que pensar nisso de forma séria e perceber se é possível arranjar espaços para bolsas de estacionamento, até porque há muitos imóveis antigos que estão a degradar-se e também tem que se actuar sobre eles. Daí também termos feito proposta de um Plano de Pormenor que se possa trabalhar de forma integrada”, afirmou o social-democrata. A proposta não foi bem acolhida pelo vereador socialista com o pelouro da Mobilidade Urbana, João Trindade, que não entende a criação de estacionamento nos centros históricos como uma medida positiva. “Não é por acaso que as cidades estão a tirar o estacionamento dos centros históricos. Quanto mais estacionamento colocarmos mais carros vão para os centros históricos e o que se pretende é menos carros”, disse, ressalvando que esta não é uma discussão simples e que a estratégia tem de ser outra. E o município, garantiu, está a estudar medidas para resolver o problema que passam pela implementação de parquímetros em algumas zonas e pela criação de estacionamento fora do centro da cidade.