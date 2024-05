PCP congratula-se com aeroporto em Samora Correia mas alerta para necessidade de variante

A concelhia de Benavente do Partido Comunista Português (PCP) diz que a decisão de construir o novo aeroporto no Campo de Tiro da Força Aérea, na freguesia de Samora Correia, vem reforçar a necessidade e urgência do Governo avançar com a requalificação da Estrada Nacional 118, a construção da variante aos centros urbanos de Benavente e Samora Correia e à abolição das portagens na A10, de forma a libertar os centros populacionais do expectável incremento de tráfego rodoviário actualmente já acima do recomendável.

Para o PCP, o novo aeroporto assegura não só os interesses do país como potencia o projecto de desenvolvimento que tem sido levado a cabo pela CDU na Câmara de Benavente. “Urge agora avançar com a construção faseada do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) no local anunciado e o mais rápido possível, evitando desculpas ou manobras dilatórias como a pretendida expansão do aeroporto da Portela”, lê-se no comunicado.

O PCP sublinha ainda que o NAL deve ser articulado com a construção da terceira travessia sobre o Tejo em modo rodoferroviário e com a ligação à alta velocidade ferroviária, assegurando a ligação entre Lisboa e Madrid, solução há muito defendida pelos comunistas. O partido considera que o processo do NAL só não avançou mais cedo devido à privatização da ANA, executada pelo governo PSD-CDS e mantida pelos governos PS.