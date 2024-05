Torres Novas equaciona alugar carrinhas para resolver problema com pedidos de transporte

O município de Torres Novas está a equacionar proceder ao aluguer de carrinhas para dar resposta aos pedidos de cedência de transporte feitos pelos clubes e associações locais para se deslocarem a provas desportivas e outras iniciativas que se realizam fora do concelho. A informação foi avançada na última reunião pública do executivo camarário pelo vice-presidente do município, Luís Silva, que acrescentou que os serviços estão a analisar práticas semelhantes tidas por outras autarquias e a estudar a sua viabilidade. “Não estou a dizer que vamos fazer, mas estamos a analisar. Teoricamente parece-me boa ideia”, ressalvou o autarca que dirigiu a sessão na ausência do presidente do município, Pedro Ferreira, que se encontrava, à data, em Cabo Verde por causa do projecto de geminação que Torres Novas tem com o município cabo-verdiano de Ribeira Grande. As declarações de Luís Silva surgiram a propósito da recomendação deixada em reunião anterior pelo vereador do PSD que ia nesse sentido. Para Tiago Ferreira, o aluguer de carrinhas seria uma forma de resolver a procura e de transportar as pessoas de clubes e associações em segurança. “É uma solução de mobilidade que me parece eficaz para resolver os problemas das associações quando precisam de transportar atletas”, vincou.