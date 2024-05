Dezenas de crianças participaram

Dezenas de crianças participaram no torneio de futebol do Clube Atlético Riachense em homenagem a Manuel Pacheco, uma figura de referência no clube, já falecida. Uma das grandes preocupações dos pais com quem O MIRANTE falou é que os filhos tenham dificuldade em lidar com a desilusão de não conseguirem ter uma carreira profissional no futebol.