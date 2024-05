Adiado até Julho concurso público para obras na Ponte de Vila Franca de Xira

Apresentação de propostas para obras na Ponte Marechal Carmona, em Vila Franca de Xira, terminava dia 15 de Maio mas o prazo foi prorrogado até 9 de Julho. Obras vão custar 22 milhões de euros.

O concurso público para a reabilitação e reforço estrutural da Ponte Marechal Carmona, em Vila Franca de Xira, foi adiado até 9 de Julho, a pedido dos interessados, revelou fonte da Infraestruturas de Portugal (IP). O prazo para apresentação de propostas para a intervenção, terminava no dia 15 de Maio.

A intervenção visa a reabilitação geral, incluindo o tabuleiro rodoviário e o reforço da segurança estrutural da ponte à acção sísmica. Tal como O MIRANTE avançou, as obras vão custar 22 milhões de euros, sem apoio de fundos comunitários, e por isso os encargos vão ser repartidos nos próximos três anos: a primeira tranche a pagar até 2025, com um custo de cinco milhões e 550 mil euros; a segunda em 2026, que vai custar oito milhões e 540 mil euros; e a tranche final, agendada para 2027, orçada em sete milhões e 910 mil euros. O prazo de execução da obra é de 900 dias.

Inaugurada em 30 de Dezembro de 1951, a Ponte Marechal Carmona foi a primeira a ligar as duas margens do rio Tejo na região de Lisboa. Com 1.224 metros de comprimento e um tabuleiro central de 524 metros, dividido em cinco vãos de 104 metros, é, actualmente, a única ponte sobre o Tejo na zona de Lisboa cuja travessia é gratuita em ambos os sentidos.