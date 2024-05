Caminhada Amor do Peito em Vila Franca de Xira

A Liga dos Amigos do Hospital de Vila Franca de Xira e o seu voluntariado vão realizar dia 26 de Maio a 15ª Caminhada “Amor do Peito”. O valor da inscrição na caminhada é de 7,50 euros que reverte a favor dos doentes oncológicos com maiores necessidades e inclui a oferta de um saco mochila e uma t-shirt.

A concentração está marcada para as 09h30 nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e a caminhada começa uma hora depois com deslocação até ao Campo do Cevadeiro onde pelas 11h00 serão largados balões. Junto ao pavilhão multiusos será depois realizada uma sessão ligeira de exercício físico.

A Liga dos Amigos dos Hospital de Vila Franca de Xira foi fundada a 14 de Março de 1990. Tem como objectivo promover a solidariedade e a humanização para com todos os utentes que acorrem aos serviços do hospital. A liga apoia os doentes oncológicos em tratamento no Hospital de Vila Franca Xira, com ofertas de próteses mamárias e soutiens, bens alimentares, medicamentos, roupas, entre outros apoios.