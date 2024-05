CIM Médio Tejo também se opõe a projectos em barragens espanholas

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Médio Tejo está solidária com as reivindicações do proTEJO sobre a implementação de caudais ecológicos no maior rio ibérico e acompanha o movimento na oposição às barragens espanholas de Alcântara e Valdecañas. “Associamo-nos ao movimento proTEJO, que tem tido uma luta incansável na defesa do rio Tejo, porque consideramos prioritário e fundamental que as entidades competentes tenham a capacidade de intervir nestas matérias contribuindo para a resolução e cumprimento do que aqui está em causa, evitando incoerências, faltas de respostas, que resultam em impactos negativos no nosso território”, afirmou a CIM Médio Tejo em comunicado.

Recorde-se que o proTEJO exigiu a oposição do Governo aos dois projectos hidroeléctricos para as barragens espanholas de Alcântara e Valdecañas, de bombagem reversível, uma vez que consideram que a concretização dos mesmos pode “agravar a disponibilidade de caudais no Tejo”, preocupação partilhada pela CIM. “Se até agora temos dificuldade em ter água bastante para que o Tejo tenha a sua actividade normal e os caudais sejam regulares, é evidente que projectos que podem retirar água ao próprio ciclo natural do rio nos deixam preocupados”, afirmou Manuel Valamatos, presidente da CIM Médio Tejo.