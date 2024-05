Comissão do Orgulho de Santarém organizou debate “Sair do Armário da Ditadura”

No âmbito do Dia Internacional contra a homofobia, a Comissão da Marcha do Orgulho de Santarém organizou, no dia 18 de Maio, um debate sobre a vivência das pessoas LGBTQIAP+ antes do 25 de Abril. O debate, marcado para as 15h30, na Biblioteca Municipal de Santarém, pretendeu promover momentos de reflexão e de partilha sobre a história da comunidade LGBTQIAP+ em Portugal, bem como os desafios actuais que esta comunidade enfrenta.