Complexo de Piscinas de Azambuja recebe Festival de Verão

O Complexo de Piscinas de Azambuja vai voltar a acolher o Festival de Verão, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Azambuja que se destina a todos os alunos inscritos na época desportiva 2023/2024 e aberta ao público em geral. O evento vai realizar-se na manhã de domingo 2 de Junho, entre as 09h00 e as 13h30 e requer inscrição obrigatória até dia 28 de Maio.

As actividades arrancam na piscina com demonstração das aulas de bebés, seguindo-se as aulas de adaptação ao meio aquático e natação, sendo que as duas primeiras requerem a presença de um acompanhante adulto dentro da água. Seguem-se as actividades abertas ao público, a partir das 10h00, com um insuflável no ginásio do complexo, para crianças com idades entre os quatro e os 14 anos, acompanhadas por um adulto, e às 12h00, com uma aula de hidroginástica e aquapower, para maiores de 14 anos.