Denúncia de supostas irregularidades na lista que venceu concelhia do PSD de Azambuja

Rui Corça, candidato derrotado nas eleições para a concelhia do PSD de Azambuja, acusa a lista vencedora de irregularidades cometidas antes do acto eleitoral. A nova presidente, eleita com mais de 70% dos votos, diz que o seu antecessor tem mau perder.

O candidato derrotado nas eleições para a concelhia do PSD de Azambuja, Rui Corça, denunciou ao conselho de jurisdição nacional do partido supostas irregularidades cometidas pela lista M, liderada por Margarida Lopes, a cabeça de lista vencedora do acto eleitoral de 12 de Maio. A informação é confirmada pelo próprio queixoso a O MIRANTE que prefere não adiantar, para já, quais as irregularidades que ocorreram durante o processo por estarem a ser tratadas dentro do foro jurídico do partido.

“São situações graves susceptíveis de justificar a anulação de todo o processo e de ter de haver repetição”, afirma ao nosso jornal o candidato que saiu derrotado do sufrágio no qual a sua lista obteve 26,25% dos votos contra os 72,50% da lista M. Caso venham a verificar-se as irregularidades, as eleições deverão ser anuladas. Rui Corça, que é vereador eleito pelo PSD na Câmara de Azambuja e ex-presidente da concelhia, faz questão de sublinhar que “todas as irregularidades” foram participadas “previamente ao acto eleitoral para que não houvesse confusão sobre a motivação”. É, vinca, “o cumprimento das regras que está em causa”.

Margarida Lopes diz que o seu antecessor é “mau perdedor”

O social-democrata explica ainda que o motivo que o levou a denunciar a situação ao conselho de jurisdição nacional do PSD decorre do facto de o marido de Margarida Lopes, o advogado António Jorge Lopes, presidir ao conselho de jurisdição distrital, assim como de “mais membros” desse órgão terem apoiado a lista M.

Contactada por O MIRANTE, a nova presidente da concelhia do PSD de Azambuja diz estar “perfeitamente tranquila”, sublinhando que a jurisdição distrital esteve sempre presente e validou o acto eleitoral. “Lamento que ele venha com estas declarações para os jornais. Acredito que só tenha a ver com o facto de ser mau perdedor”, afirma, vincando que a lista que encabeçou alcançou uma vitória esmagadora o que demonstra a confiança dos militantes nos elementos que a compõem.