Encontrado com vida jovem desaparecido em Alverca

Ricardo Pereira, de 23 anos, dado como desaparecido na manhã de quarta-feira, 15 de Maio, foi encontrado com vida em Alverca do Ribatejo, cidade do concelho de Vila Franca de Xira onde tinha sido visto pela última vez. Segundo a irmã, Adriana Pereira, o jovem que sofre de epilepsia e se encontrava “psicologicamente instável” à data do seu desaparecimento foi encaminhado para o hospital, encontrando-se estável.

Após o alerta para o desaparecimento a família lançou vários apelos nas redes sociais pedindo para que quem tivesse notícias sobre o possível paradeiro de Ricardo Pereira avisasse as autoridades.