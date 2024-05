“O apogeu da Alma Azambujense é em Maio, com o esplendor da sua Feira”

Azambuja é um estado de Alma!

Podemos ser “cidadãos do Mundo” mas, Azambuja, será sempre a nossa Azambuja!

Algo que nos liga, ainda que diferentes, com esse seu fio de Alma e tradição.

O meu pai, nascido e criado em Azambuja, sempre me disse que Azambuja era a sua Casa!

Não só pelos seus locais, mas sobretudo, pelas suas pessoas!

As suas pessoas…

E agora, as minhas e as da minha filha também!

Dizia-me ele que Azambuja, era como um estado de espírito, tradição e família que nos abriga, abraça…que nos molda, protege e acompanha, vendo-nos crescer!

Vim para cá com ele pois, queria mostrar-me este seu ninho e lugar tão especial!

Este lugar…seu…que tanto amava!

Sonhava que eu criasse cá os meus filhos para que um dia, quando o lessem, compreendessem perfeitamente as suas palavras, acções e o que sentia por este seu lugar! Para que assim, ele, e Azambuja lhes permanecesse para o resto das suas vidas.

Azambuja é a família que me abraçou e que eu escolhi!

Será sim, onde a minha filha vai crescer pois, também ela, a sente como ele!

Corre-lhe nas veias!

O apogeu desta Alma Azambujense é em Maio, com o esplendor da sua Feira, esta pegada de tradição que se funde com o ADN de quem a vive, onde todos regressam e onde tudo é festa!

Como o diz tão bem, José Miguel Amador, também filho da terra, no seu livro Retratos à la Minuta:

“Azambuja está em festa/ Não há noite como esta! Eu hoje daqui não saio

Vamos para a sardinhada/Um copo, uma guitarrada/ E viva a Feira de Maio”

Azambuja está em festa!

Azambuja é tradição, família e Casa!

Habitualmente faz-se a contagem do passar do ano de Janeiro a Dezembro, em Azambuja faz-se, em contagem decrescente de Junho a maio. É assim, na nossa Azambuja! A contagem que começa, ao cair o primeiro grão de areia que cobrirá todo o nosso chão e Alma.

Como se costuma dizer, podemos tirar uma pessoa de Azambuja, mas nunca, conseguiremos tirar a Azambuja de nós!

Inês Ramos - Escritora. Autora de: “Segue! Mar calmo nunca fez bons marinheiros”; “Vens comigo” e “Larguem-me a cueca”. Filha do ex-presidente da Câmara de Azambuja, Joaquim Ramos.