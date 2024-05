Ourém vai debater Saúde Mental com especialistas da região

A Semana da Saúde Mental realiza-se entre 23 e 28 de Maio em Ourém. Do programa fazem parte fóruns, formações dirigidas a técnicos da área, uma caminhada, entre outras iniciativas.

A Semana da Saúde Mental de Ourém é uma iniciativa que se vai realizar de 23 a 28 de Maio, numa parceria entre a câmara municipal e as Unidades Locais de Saúde (ULS) do Médio Tejo e da Região de Leiria. No dia 23 de Maio, durante o Fórum de Saúde Mental, serão debatidos temas como “ansiedades parentais”, “como ajudar as crianças a lidar com o luto”, “amor e sexualidade no envelhecimento”, e “por detrás dos comportamentos autolesivos”. No dia seguinte, 24 de Maio, será realizada uma caminhada de dois quilómetros, seguida de vários jogos tradicionais, como tiro com arco, musicoterapia, yoga, karaté, defesa pessoal e zumba. No último dia, 28 de Maio, haverá espaço para debate e esclarecimento de dúvidas entre o público e os profissionais de saúde, intitulado “Conversas sobre saúde mental”.

O evento contará com a participação de profissionais na área da saúde mental, alguns dos quais ligados à ULS Médio Tejo, como a Equipa Comunitária de Saúde Mental da População Adulta do Departamento de Psiquiatria da unidade. A iniciativa é aberta ao público em geral, gratuita, contudo as inscrições são obrigatórias e podem ser efectuadas no Câmara Municipal de Ourém.